شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية: اعتماد تنظيم الصيد قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه يعمل حاليًا على اعتماد تنظيم الصيد من مجلس إدارة المركز مشيرا إلى أنه سوف يعلن عنها خلال فترة وجيزة.

وأكد أنه تم إعداد ضوابط الصيد بالمملكة من حيث انتهى الآخرون في الدول الأخرى حيث تعتبر تجربة فريدة وسوف تسهم في خدمة الصيد بالمملكة.

وذكر المركز أنه فيما يتعلق بطرح الصقور فسوف يصدر المركز بيان خاص بها بالتعاون مع نادي الصقور السعودي.