شكرا لمتابعة خبر عن "الزكاة والضريبة" : توزيع العقار على الورثة غير خاضع للضريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإجراءات المتبعة حول ضريبة التصرفات العقارية عند اختلاف البائع والمشتري.

وذكرت الهيئة خلال مقطع فيديو نشرته عبر " تويتر " : في هذا الحالة تقوم بإلغاء الطلب السابق وتقديم طلب جديد وتسدد ضريبة التصرفات العقارية.

وأشارت إلى أنه عند تقسيم العقار بين الورثة كقسمة حصص فهذا غير خاضع لضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت هيئة الزكاة أنه في حال بيع العقار سواء للورثة أو لطرف ثالث فهذا يخضع لضريبة التصرفات العقارية ويجب سداد الضريبة.