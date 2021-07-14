شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك , لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, لمنع انتشار فيروس كورونا ، إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة . سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.