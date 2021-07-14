شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يشيد بالمبادرات الاجتماعية للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بمحافظة الرس ، والتي شملت المشاركات المجتمعية ورعاية حملات التبرع بالدم وتأمين المستلزمات الطبية للمراكز الصحية .

جاء ذلك بعد إطلاع سمو أمير القصيم على التقرير السنوي للغرفة للعام المالي 2020م ، والذي تضمن إستعراض للقوائم المالية والبترعات العينية والنقدية للمؤسسات الخيرية ، والمشاركات في الحملات التوعوية للتوعية بأضرار المخدرات وما اقيم من ندوات ودورات ولقاءات و ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن الفكري ، بالإضافة إلى المشاركة في الحد من الآثار المترتبة لجائحة كورونا .

وقدم سمو أمير القصيم شكره لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرس ذعار الحربي وكافة منسوبيها ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد