اخبار السعوديه

أمير القصيم يشيد بالمبادرات الاجتماعية للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يشيد بالمبادرات الاجتماعية للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بمحافظة الرس ، والتي شملت المشاركات المجتمعية ورعاية حملات التبرع بالدم وتأمين المستلزمات الطبية للمراكز الصحية .

جاء ذلك بعد إطلاع سمو أمير القصيم على التقرير السنوي للغرفة للعام المالي 2020م ، والذي تضمن إستعراض للقوائم المالية والبترعات العينية والنقدية للمؤسسات الخيرية ، والمشاركات في الحملات التوعوية للتوعية بأضرار المخدرات وما اقيم من ندوات ودورات ولقاءات و ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن الفكري ، بالإضافة إلى المشاركة في الحد من الآثار المترتبة لجائحة .

وقدم سمو أمير القصيم شكره لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرس ذعار الحربي وكافة منسوبيها ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا