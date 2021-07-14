الأحوال المدنية: 8 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التذكير بخطوات وإجراءات خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

جاء ذلك ردًا من حساب «العناية بالعملاء» التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية -عبر تويتر- على استفسار مفاده «السلام عليكم بطاقه الأحوال ضايعه وش المطلوب علشان اطلع بدل فاقد وهل عليه غرامة مالية».

وأوضح الحساب أن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة تشمل بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطن، وشهادة الوفاة لتابعي المواطن.

وحددت خطوات الإبلاغ والتي جاءت كالتالي الدخول إلى الحساب الشخصي في (أبشر)، اختيار (خدماتي)، اختيار (الأحوال المدنية)، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة.

وتضمنت الخطوات تعبئة البيانات المطلوبة، حجز موعد الكتروني عبر خدمة (بدل فاقد)، وأخيرًا إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.