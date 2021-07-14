الموارد البشرية: استرداد رسوم التأشيرة آلياً من البنك

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتم استرداد رسوم التأشيرات آليا من البنوك، وذلك بعد استفسار أحد المواطنين عقب تأخر استرداده للرسوم الخاصة به.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»: «يتم استرداد رسوم التأشيرة آلياً من البنك إلى نفس الحساب الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم».

طريقة التصرف المناسبة عند تأخر استرداد التأشيرات

وأضاف: «وفي حال تجاوز 72 ساعة ولم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع وزارة المالية على الرقم 19990».

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