وزارة الحج: استبدال شخص مكان آخر عند إلغاء الحجز «ممنوع»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن استبدال شخص مكان شخص آخر، وذلك في حالة الحجز؛ حيث جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «زميلي أصيب بكورونا وسوف يلغي حجزه وحجز زوجته هل يمكن إضافة زوجتي بدلهم؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي وزارة الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «غير ممكن استبدال شخص مكان شخص آخر».

وتطرق إلى آلية إلغاء حجز الحج في حالة الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا: «إلغاء التصريح ثم إلغاء الحجز وطلب استرجاع».

وعن لقاحات كورونا، قال: « نود الإحاطة بأن تلقي اللقاحات يتم وفق البرتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة، يمكنكم التواصل معهم وتلقي الإرشادات اللازمة وفق ما يتم تقديره للحالة».

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