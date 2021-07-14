أمير جازان يوجه باستمرار العمل وإنجاز المعاملات أثناء «إجازة الأضحى»

الرياض - محمد عبدالله - وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة في الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

وشدد على أهمية الرقابة من قبل أمانة منطقة جازان وبلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبلدية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين. بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد أمير المنطقة على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد، مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية وتطبيق بروتوكولات وتعليمات التباعد الاجتماعي للعودة بحذر.

يذكر أن أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سيتواجدان على رأس العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442هـ - 2021م تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.

وأشارت الموارد البشرية إلى أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الإثنين 16 / 12 / 1442هـ الموافق 26 / 07 / 2021م.

اقرأ أيضًا:

الموارد البشرية: إجازة عيد الأضحى للقطاع العام من 15 لـ25 يوليو

أمير جازان يزور الريث ويتفقد مراكزها ويلتقي مشايخ وأهالي المحافظة

أمير جازان يهنئ وزارة التعليم وأحمد جابر المالكي بجائزة محمد بن زايد