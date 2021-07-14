«المرور السعودي»: الوصول المخالف لـ3 مناطق ينتهي بغرامة 10 آلاف ريال

الرياض - محمد عبدالله - جدّد المرور السعودي التأكيد على أنه سيخالف كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى مزدلفة عرفات) دون تصريح بغرامة 10 آلاف ريال، حتى نهاية الـ 13 من ذي الحجة، مشيرًا إلى أن المخالفة تتضاعف عند التكرار.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على موقع «تويتر» أن ذلك يأتي بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وكان قد أهاب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

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