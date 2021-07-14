شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : تطوير موانئ المنطقة يساهم في دعم الحركة التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتطور الذي تشهده الموانئ في المملكة بشكل عام وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وبقية موانئ المنطقة ، واهتمام الهيئة العامة للموانئ بإدخال التقنيات الحديثة والتي تساهم في دعم الحركة التجارية في الميناء ودعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات والحرص على تقليص فترات انتظار الشحنات من خلال إطلاق خدمة مواعيد الشاحنات في الميناء إلكترونيًا .

واضاف سموه "ميناء الملك عبدالعزيز من أهم الموانئ على مستوى المملكة ويعتبر بوابة المملكة على الخليج العربي وقد تطور بشكل كبير حتى تميز على المستوى الوطني والدولي في مجال مناولة البضائع".

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ الأستاذ عمر بن طلال حريري والذي قدم لسموه تقريرًا عن أعمال الموانئ بالمنطقة الشرقية.

وقدم عمر حريري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته لأعمال الموانئ في المنطقة وتسهيل كافة العقبات التي قد تواجه أعمالها.