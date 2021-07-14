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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.38%، بما يعادل 0.29 دولار، ليصل إلى 76.20 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما نسبته 0.45%، ليستقر عند 74.91 دولارًا أمريكيًّا.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 12:57 PM
الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة تراجع عند 74.91 دولارًا أمريكيًّاسعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.38%.. 76.20 دولارًا للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.38%، بما يعادل 0.29 دولار، ليصل إلى 76.20 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما نسبته 0.45%، ليستقر عند 74.91 دولارًا أمريكيًّا.
، سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.38%.. 76.20 دولارًا للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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