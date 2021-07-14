، أمير القصيم يعزي "العتيبي" بوفاة والده ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لمدير الأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق محمد العتيبي، في وفاة والده رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير القصيم لمدير فرع الأحوال بالمنطقة، بمنزله بمدينة بريدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

ومن جانبه قدّم مطلق العتيبي، شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.