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أمير القصيم يعزي "العتيبي" بوفاة والده

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لمدير الأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق محمد العتيبي، في وفاة والده رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير القصيم لمدير فرع الأحوال بالمنطقة، بمنزله بمدينة بريدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

ومن جانبه قدّم مطلق العتيبي، شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 12:35 PM

أمير القصيم يعزي "العتيبي" بوفاة والده
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قدّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لمدير الأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق محمد العتيبي، في وفاة والده رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير القصيم لمدير فرع الأحوال بالمنطقة، بمنزله بمدينة بريدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

ومن جانبه قدّم مطلق العتيبي، شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.

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، أمير القصيم يعزي "العتيبي" بوفاة والده ،
المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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