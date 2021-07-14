- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - قدّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لمدير الأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق محمد العتيبي، في وفاة والده رحمه الله.
جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير القصيم لمدير فرع الأحوال بالمنطقة، بمنزله بمدينة بريدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
ومن جانبه قدّم مطلق العتيبي، شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 12:35 PMأمير القصيم يعزي "العتيبي" بوفاة والده
قدّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لمدير الأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق محمد العتيبي، في وفاة والده رحمه الله.
جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير القصيم لمدير فرع الأحوال بالمنطقة، بمنزله بمدينة بريدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
ومن جانبه قدّم مطلق العتيبي، شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.
، أمير القصيم يعزي "العتيبي" بوفاة والده ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يعزي "العتيبي" بوفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.