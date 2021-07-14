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أصدر صندوق التنمية الصناعية السعودي، قراراً بتعيين خليل بن عبدالقادر النمري؛ متحدثاً رسمياً للصندوق.
ويشغل النمري؛ منصب مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي منذ عام 2018م، ومنصب أمين عام اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي منذ يناير 2020م.
وحصل النمري؛ على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 2004م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إيسادي للأعمال الإسبانية عام 2013م.
وفي عام 2019م، تخرّج من برنامج التنفيذيين التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 12:31 PM
شغل منصب مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي منذ 2018"النمري" متحدثاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي
أصدر صندوق التنمية الصناعية السعودي، قراراً بتعيين خليل بن عبدالقادر النمري؛ متحدثاً رسمياً للصندوق.
ويشغل النمري؛ منصب مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي منذ عام 2018م، ومنصب أمين عام اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي منذ يناير 2020م.
وحصل النمري؛ على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 2004م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إيسادي للأعمال الإسبانية عام 2013م.
وفي عام 2019م، تخرّج من برنامج التنفيذيين التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.
، "النمري" متحدثاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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