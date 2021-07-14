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محمد بن مسعود - الدمام - باشر المهندس عبدالله عواد الشمري مهام عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة الحائط بمنطقة حائل.
وكان الشمري قد عمل رئيسًا لبلدية محافظة الكهفة، قبل توليه مهام عمله ببلدية محافظة الحائط، ويُعد من الكفاءات في العمل؛ حيث ساهم بشكل فعال في تطوير محافظة الكهفة أثناء توليه رئاسة البلدية فيها.
وقوبل "الشمري" بترحيب من المسؤولين والأهالي في محافظة الحائط ومنسوبي البلدية؛ متمنين له التوفيق في عمله الجديد.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 12:26 PMرئيس بلدية الحائط يباشر عمله الجديد
باشر المهندس عبدالله عواد الشمري مهام عمله الجديد رئيسًا لبلدية محافظة الحائط بمنطقة حائل.
وكان الشمري قد عمل رئيسًا لبلدية محافظة الكهفة، قبل توليه مهام عمله ببلدية محافظة الحائط، ويُعد من الكفاءات في العمل؛ حيث ساهم بشكل فعال في تطوير محافظة الكهفة أثناء توليه رئاسة البلدية فيها.
وقوبل "الشمري" بترحيب من المسؤولين والأهالي في محافظة الحائط ومنسوبي البلدية؛ متمنين له التوفيق في عمله الجديد.
، رئيس بلدية الحائط يباشر عمله الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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