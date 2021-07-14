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وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.
وأكد متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة. سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 12:24 PM
بهدف تسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهمأمير تبوك يوجّه باستمرار العمل طيلة إجازة العيد
وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.
وأكد متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة. سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
، أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل طيلة إجازة العيد ،
المصدر : الخليج 365
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