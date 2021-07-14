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أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل طيلة إجازة العيد

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محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم

وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس ، إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة. سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 12:24 PM

بهدف تسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم

أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل طيلة إجازة العيد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة. سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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