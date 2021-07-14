السعودية | الأحوال المدنية تعلن عن استعداداتها للعمل في إجازة عيد الأضحى المبارك

المناطق - واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تكليف عدد من المكاتب بمختلف مناطق ومحافظات المملكة “للرجال والنساء”، للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1442 هـ، وذلك لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، مع استمرار تقديم خدمات الاحوال المدنية الإلكترونية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، التي يتم إنجازها عبر 13 مركزاً لطباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة دون الحاجة للمراجعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن إجازة عيد الأضحى المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية ، مشيراً إلى أنه يمكن التواصل مع مركز العناية بالعملاء على الرقم الموحد ( 920022133 ) في حال وجود أي استفسارات.

وحث الجاسر المواطنين على الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة “أبشر” خلال الإجازة, وهي: خدمة “تسجيل المواليد”, وخدمة “إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج”, وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات”, وخدمة “الإبلاغ عن الوثائق المفقودة”, وخدمة “بياناتي”, وخدمة “تعديل المؤهل الدراسي”، وخدمة “تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية ” ، وخدمة “ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم ” ، وخدمة ” تصحيح الحالة الاجتماعية” ، وخدمة “الاستعلام عن المعاملات المتداولة”.