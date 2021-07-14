عاجل / مشاريع سياحية وترفيهية تضع الشرقية على خارطة السياحة

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الدمام - شريف احمد - - حزمة مشاريع تجعل الشرقية الوجهة الترفيهية الأولى في الخليج

- المجمع الترفيهي الأول في كورنيش الحمراء بالدمام .. والمجمغ الثاني في الخبر

- توفير خيارات ترفيهية ومنطقة خدمات لسكان وزوار مدينة الخبر.

- المشروع الاستثماري "بولفارد ضاحية الملك فهد بالدمام" هو أول مشروع نموذجي لتطوير الطرق والمرافق

- توقيع عقد مشروع "استثمار حديقة سلسبيل" ومركز ممشى أجيال في مدينة الظهران

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز المشاريع الاستثمارية الريادية والنموذجية التي أطلقتها الأمانة على مستوى القطاع البلدي بالتعاون مع شركاءها من الوزارات وهيئة تطوير الشرقية، وذلك لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ودعم عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق مفهوم المدن الذكية والمحافظة على البيئة وتنشيط الحركة الرياضية لتحويل المنطقة إلى وجهة ترفيهية متميزة في الخليج بسبب موقعها الجغرافي المميز والاستراتيجي بين دول الخليج، وأهمية المنطقة الشرقية سياحياً في استراتيجية السياحة بالمملكة وهي منطقة تجمع ما بين البحر والشواطئ والصناعة والواحات الخضراء.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن المشاريع التي تنفذها الأمانة تحظى بدعم وحرص من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة وتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبينا بأن هناك مشاريع استثمارية ستنطلق قريباً من خلال الشركة السعودية للترفيه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في كلاً من الدمام والخبر ، من خلال حزمة من مشاريع الترفيه السعودية SEVEN في المنطقة الشرقية، التي أعلنت عنها شركة مشاريع الترفيه السعودية كبنية تحتية جديدة لقطاع الترفيه في المنطقة الشرقية التي ستجعل منها الوجهة الترفيهية الأولى في الخليج، حيث ستحتضن مدينة الدمام باكورة المشاريع الاستثمارية من خلال تنفيذ مجمعات ترفيهية في كورنيش الحمراء المجمع الترفيهي الأول في المنطقة الشرقية ويقع في مدينة الدمام على الكورنيش، حيث تم اختيار الموقع بشكل استراتيجي، وأما المجمع الترفيهي الثاني في مدينة الخبر والواقع على الواجهة البحرية للمدينة ولهذا الموقع أهمية في توفير خيارات ترفيهية ومنطقة خدمات لسكان وزوار مدينة الخبر.

وأضاف الجبير أن المشاريع الاستثمارية تضمنت، المشروع الاستثماري "بولفارد ضاحية الملك فهد بالدمام" والذي يعتبر أول مشروع استثماري نموذجي لتطوير الطرق والمرافق والمنتزهات البلدية بالشراكة مع هيئة كفاءة الإنفاق وبرنامج جودة الحياة ويدعم أنشطة السياحة والترفيه بمساحة أكثر من 600 ألف متر مربع، والذي سيساهم في احداث نقلة نوعية بالدمام ، وكذلك تم توقيع عقد مشروع "استثمار حديقة سلسبيل" وهو أول مشروع استثماري يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الرياضة في المنطقة الشرقية بالشراكة مع اتحاد الرياضة للجميع بهدف تشجيع الأنشطة الرياضية بالحدائق والمنتزهات العامة للأسر والأفراد وسيمثل انطلاقة لاستثمار الحدائق والمنتزهات لتعزيز مفهوم أنسنة المدن.

وأشار الجبير إلى توقيع العقد الاستثماري لمركز ممشى أجيال في مدينة الظهران (أجيال ووك) والذي سيحتضن مجمعات للمقاهي والمطاعم والمسطحات الخضراء ونافورة وبعض المرافق الداعمة للترفيه والسياحة بالظهران كذلك تم طرح مشروع استثماري في مدينة الظهران (بوليفارد الظهران بمخطط أجيال) لدعم الحركة الاقتصادية من خلال تنفيذ مشروع متنوع لمراكز التسوق والمتاجر والترفيه.

هذا بالإضافة الى طرح المشروع الاستثماري النموذجي الأول بالمملكة لتطوير كورنيش الخبر بالواجهة البحرية من خلال إنشاء مرسى وفنادق ومقاهي وأنشطة متعددة، لافتا الى أن المشروع يأتي ضمن اتفاقيات الاستثمار المشترك بالتعاون مع وزارة المالية ومركز التخصيص الوطني وبرنامج جودة الحياة والترفيه ، إضافة الى أنه سيدعم ملف ترشيح مدينة الخبر ضمن أفضل ١٠٠ مدينة عالميا، وسيقام المشروع على مساحة ٧٠ ألف متر مربع بقيمة متوقعة أكثر من 800 مليون ريال سيقيمها المستثمر ، إضافة الى إطلاق أول مشروع استثماري بالشراكة مع وزارة الثقافة وهو (نبض الخبر) بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ويقام في وسط الخبر ليحتضن المواهب ويدعم أنشطة هيئات فنون الطهي والفنون البصرية والسمعية والموسيقى والأدب، وغيرها من فنون ويدعم جودة الحياة والسياحة والترفيه، مشيرا معاليه الى أن المشروع سيقام على مساحة أكثر من 50 ألف متر مربع.

وأضاف أمين الشرقية بأنه سيتم تنفيذ أول مشروع استثماري نموذجي بمفهوم (الشاطئ المعياري) لتطبيق معايير العلم الأزرق بالشراكة مع هيئة تطوير الشرقية لتحسين الشواطئ بالتماشي مع المعايير البيئية العالمية والذي سيقام، بمساحة أكثر من ٨٠ ألف متر مربع إضافة الى التجهيز لأطلاق أول منصة للغوص والرياضات البحرية بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

وبين م. فهد الجبير الى أنه تم الانتهاء من المخطط الاعلاني الاستثماري لتنظيم اللوحات الاعلانية الرقمية التفاعلية ويتضمن إعلانات المباني والشوارع و وسائل النقل والحافلات وتغليف المباني تحت الإنشاء ولوحات المباني الخاصة وتنفيذ لوحات تفاعلية مبتكرة وسيدعم تحسين المشهد الحضري بالمنطقة وتحقيق مفهوم المدن الذكية والارتقاء بجودة الحياة، فيما تم توقيع عقود استثمارية بقيمة مليار و٣٠٠ مليون لمشروع المواقف الذكية لدعم مفهوم المدن الذكية والذي يعتبر من أكبر العقود الاستثمارية بالقطاع البلدي ويدعم مفهوم كفاءة الانفاق وجودة الحياة وكذلك تم توقيع عقد استثماري لأنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة للمباني بالدمام لدعم سلامة البيئة ومعالجة النفايات وتم اطلاق مشروع لتدوير الاطارات والاغذية لدعم سلامة البيئة والمحافظة عليها، وكذلك الاعداد لأطلاق مشروع استثماري بالمخططات الاستثمارية للمصانع والنقليات وغيرها لتطوير البنية التحتية والخدمات والمرافق.

وأضاف معالي أمين المنطقة الشرقية في سياق تصريحه الى أنه تم إطلاق مركز التميز الاستثماري لأول مرة بالقطاع البلدي لخدمة المستثمرين ورواد الأعمال وتسريع الاجراءات الخاصة بهم ودعمهم لتسهيل الاجراءات ورفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة.

ولفت م. الجبير الى أن المبادرات والمشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية، والتي ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية وتسهم في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي في تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة.