الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

إجازة عيد الأضحى تبدأ مع نهاية دوام اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك مع نهاية دوام اليوم بالنسبة إلى العاملين في القطاع الحكومي، حيث تستمر حتى نهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.

نهاية إجازة العيد:

وبحسب وزارة الموارد البشرية، سيتكون بداية الدوام للقطاع العام يوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ الموافق 26 / 07 / 2021 م.

متابعة المواطنين والمقيمين:

في سياق متصل، حرصت بعض إدارات وأقسام إمارات المناطق على استمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك حتى بداية عودة العمل الرسمي، وذلك لمتابعة طلبات المواطنين والمقيمين وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

ويأتي ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واستقبال طلبات المراجعين، عبر الخدمات الإلكترونية ومتابعتها مباشرة وتسهيل التواصل عن بعد.

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