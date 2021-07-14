أضرار عديدة لـ المسكنات والنمر يحذر الحجاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصائح مهمة للحجاج يجب اتباعها عند استعمال المسكنات الطبية.

مشاكل طبية:

وشدد النمر خلال تصريحات إلى قناة السعودية، على أن المسكنات أدوية مهمة لعلاج الصداع وبعض الآلام التي قد تحدث للحاج، لكن يجب أن يعلم الجميع أن لها مشاكل طبية كقصور في الكلى لدى البعض خاصة مَن يعاني من الجفاف لقلة شرب السوائل.

وأضاف أنه يجب على من يتناولها أن يشرب كميات كافية من السوائل تزيد على 3 لترات يومياً، خاصة مع الجو الحار وبذل الجهد خلال المناسك، وألا يعتمد الشخص على العطش كمقياس لحاجة جسمه للسوائل.

مخاطر المسكنات:

ولفت إلى أن المسكنات قد تسبب تقرحات في المعدة وفي هذه الحالة يجب التوقف عن تناول المسكن والذهاب لأقرب مستوصف طبي؛ للحصول على أدوية تحمي المعدة من التقرحات.

وأوضح أنه قد ينتج عنها كذلك سيولة في الـدم ونزيف في العينين وفي الجلد، وفي حال وجود دمـ أحمر حول العين أو تغير لون البول أو حدوث تجمع دمـوي في الرجل، يجب إيقاف المسكن فوراً ومراجعة أقرب الطبيب.



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