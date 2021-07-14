السعودية | انطلاق أولى رحلات المساعدات السعودية الطبية لتونس

شكرا لقرائتكم انطلاق أولى رحلات المساعدات السعودية الطبية لتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غادرت أولى رحلات الجسر الجوي السعودي، التي تحمل أجهزة طبية ووقائية لتونس استجابة لطلب الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وسيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أولى الرحلات، اليوم الأربعاء، للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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فقد انطلقت صباح اليوم طائرتان، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وتأتي هذه المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه بدعم "عاجل" لتونس الاثنين الماضي، بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك استجابة لطلب من الرئيس التونسي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما، أوضح المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن "المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا و190 جهاز تنفس اصطناعي و319 جهازا مكثفا للأكسجين و150 سريرا طبيا و50 جهازا لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي".