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السعودية | انطلاق أولى رحلات المساعدات السعودية الطبية لتونس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - غادرت أولى رحلات الجسر الجوي السعودي، التي تحمل أجهزة طبية ووقائية لتونس استجابة لطلب الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وسيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أولى الرحلات، اليوم الأربعاء، للإسهام في مكافحة انتشار فيروس ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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فقد انطلقت صباح اليوم طائرتان، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وتأتي هذه المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه بدعم "عاجل" لتونس الاثنين الماضي، بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك استجابة لطلب من الرئيس التونسي خلال اتصال هاتفي مع الأمير .

كما، أوضح المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن "المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا و190 جهاز تنفس اصطناعي و319 جهازا مكثفا للأكسجين و150 سريرا طبيا و50 جهازا لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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