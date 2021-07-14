، "لوسيد" المدعومة سعوديًّا تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية التي تدعمها السعودية، عن بدء إنتاج وتسليم سياراتها الكهربائية للمرة الأولى خلال العام المقبل 2021.
وقالت الشركة إنها انتهت من مراحل ما قبل الإنتاج بعد سلسلة من التأخيرات مؤخرًا؛ مشيرة إلى أنها في طريقها لبدء تسليم سياراتها للعملاء في النصف الثاني من العام المقبل.
وتخطط الشركة التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتسريع توسعة مصانعها لتلبية الطلبات، وإضافة خط تجميع مخصص لطرازها من سيارة دفع رباعي كهربائية، كما تخطط لامتلاك ما يصل إلى 20 موقعًا للبيع بالتجزئة بحلول نهاية العام الجاري.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع في السعودية.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 11:48 AM
مقرها كاليفورنيا وانتهت من مراحل ما قبل الإنتاج بعد سلسلة من التأخيرات"لوسيد" المدعومة سعوديًّا تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل
أعلنت شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية التي تدعمها السعودية، عن بدء إنتاج وتسليم سياراتها الكهربائية للمرة الأولى خلال العام المقبل 2021.
وقالت الشركة إنها انتهت من مراحل ما قبل الإنتاج بعد سلسلة من التأخيرات مؤخرًا؛ مشيرة إلى أنها في طريقها لبدء تسليم سياراتها للعملاء في النصف الثاني من العام المقبل.
وتخطط الشركة التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتسريع توسعة مصانعها لتلبية الطلبات، وإضافة خط تجميع مخصص لطرازها من سيارة دفع رباعي كهربائية، كما تخطط لامتلاك ما يصل إلى 20 موقعًا للبيع بالتجزئة بحلول نهاية العام الجاري.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع في السعودية.
، "لوسيد" المدعومة سعوديًّا تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "لوسيد" المدعومة سعوديًّا تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.