- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعرب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "تاركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وثمّن استجابة منسوبي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين؛ مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تُقدر جهود جمعية الهلال الأحمر العراقي وهيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، وكل المانحين الذين أسهموا في مباشرة الحادث، وقدموا دعمًا للهلال الأحمر العراقي؛ سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الضحايا قبولًا حسنًا ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويعجل بشفاء المصابين.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 11:34 AM
ثمّن استجابة متطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابينالتويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق
أعرب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "تاركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وثمّن استجابة منسوبي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين؛ مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تُقدر جهود جمعية الهلال الأحمر العراقي وهيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، وكل المانحين الذين أسهموا في مباشرة الحادث، وقدموا دعمًا للهلال الأحمر العراقي؛ سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الضحايا قبولًا حسنًا ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويعجل بشفاء المصابين.
، التويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر التويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.