شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "كافيه" بالرياض يقدم المشروبات لزبائنه بطريقة غريبة ومبتكرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن قيام أحد الكافيهات بالرياض بتقديم المشروبات للزبائن بطريقة غريبة ومبتكرة جذبت الانتباه.

وظهر العاملين في الكافيه، في الفيديو، وهم يرتدون أحذية التزلج الرياضية ويستعرضون بحركات رشيقة داخل المقهى قبل تقديم المشروبات.

وعمل "الكافيه" على تقديم المشروبات لزبائنه بطريقة غير تقليدية، باستخدام أحذية التزلج في الوصول إلى الزبائن مما يوفر الوقت ويضفي طابع المرح والحيوية على أجواء المكان.