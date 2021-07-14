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بالفيديو.. "كافيه" بالرياض يقدم المشروبات لزبائنه بطريقة غريبة ومبتكرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن قيام أحد الكافيهات بالرياض بتقديم المشروبات للزبائن بطريقة غريبة ومبتكرة جذبت الانتباه.

وظهر العاملين في الكافيه، في الفيديو، وهم يرتدون أحذية التزلج ويستعرضون بحركات رشيقة داخل المقهى قبل تقديم المشروبات.

وعمل "الكافيه" على تقديم المشروبات لزبائنه بطريقة غير تقليدية، باستخدام أحذية التزلج في الوصول إلى الزبائن مما يوفر الوقت ويضفي طابع المرح والحيوية على أجواء المكان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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