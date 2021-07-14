شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" توضح مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يدعم الأجور بنسبة 30 - 40 % لاستمرارية الموظفين، وتدريب الباحثين عن عمل، بدل المواصلات من وإلى العمل.

وأضافت : كما تضمنت المزايا " بدل الانتقال من منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الامهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية في 24/2/1443 هـ، وتوفير أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية.

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