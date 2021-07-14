شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" : إطلاق اسم "تروية" على الحالة المطرية المنتظر تأثيرها على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أنه ‏أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة إطلاق اسم "تروية" لتوثق به الحالة المطرية التي ستؤثر على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الربع الخالي، مكة المكرمة، وأجزاء من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية.

وتوقع عبدالله المسند، أن تستمر حالة تروية المطرية الصيفية لأكثر من أسبوع، ويبدأ نشاطها الفعلي في المملكة مطلع الأسبوع القادم، وعليه من يرغب بزيارة جازان، نجران، عسير، الباحة، الطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطاراً مميزة.

وقال "المسند" أنه ‏متوقع اليوم أن تبدأ الحالة المطرية الصيفية "تروية" ونطاق تأثيرها يشمل مرتفعات جازان وعسير وجنوب شرق الربع الخالي وأجزاء من عمان، اليمن، الإمارات، فيما كشف عن قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.