اخبار السعوديه

السفارة في أمريكا تحذر من منتحلي صفة موظفيها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في أمريكا تحذر من منتحلي صفة موظفيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، من عمليات نصب واحتيال، عن طريق انتحال صفة موظفيها .

وأكدت السفارة، على ضرورة عدم التعامل مع اتصالات ورسائل تنتحل صفة موظفي السفارة للحصول على مبالغ مالية.

وأضافت السفارة: “تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل اي مبالغ مالية لهم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا