شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في أمريكا تحذر من منتحلي صفة موظفيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، من عمليات نصب واحتيال، عن طريق انتحال صفة موظفيها .

وأكدت السفارة، على ضرورة عدم التعامل مع اتصالات ورسائل تنتحل صفة موظفي السفارة للحصول على مبالغ مالية.

وأضافت السفارة: “تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل اي مبالغ مالية لهم.