شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود الوزارة لزيادة أعداد المحصنين حفاظاً على سلامة الجميع؛ ‏استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل.

وأوضحت "التعليم" أنه قبل الأول من أغسطس 2021م، نكون محصنين لدخول المنشآت التعليمية، لافتة إلى ارتفاع نسبة التحصين في التعليم العام.

وأشارت الوزارة، إلى ارتفاع نسبة التحصين بين الموظفين 75%، والمعلمون والمعلمات 76%، والطلاب والطالبات من 12 إلى 18 عاما بنسبة 30% خلال أسبوعين من بدء التطعيم.

ودعت وزارة التعليم إلى الحصول على لقاح كورونا من أجل المساهمة في سلامة بيئة العمل من المخاطر، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، والحفاظ على صحة منسوبي التعليم وسلامة الجميع، وسرعة العودة للحياة الطبيعية.