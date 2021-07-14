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إرادة يحقق مستوى تحسين بمعدل 59% في مؤشر الخدمات الصحية الطارئة

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الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

حقق مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ضمن مشاريع التحسين والتطور المستمر بالمجمع ممثلاً في إدارة الطوارئ وبالمتابعة والتقييم المستمر من إدارة أداء ما نسبته تعادل 59 ٪ في مؤشر الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال ٤ ساعات ، وذلك بالعمل المتواصل والمتابعة الدورية للمؤشر من يناير الى يوليو الحالي ، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الرضا التام للمستفيدين والمراجعين .

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين من الممارسين الصحيين في إدارة الطوارئ.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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