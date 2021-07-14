شكرا لمتابعة خبر عن إرادة يحقق مستوى تحسين بمعدل 59% في مؤشر الخدمات الصحية الطارئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

حقق مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ضمن مشاريع التحسين والتطور المستمر بالمجمع ممثلاً في إدارة الطوارئ وبالمتابعة والتقييم المستمر من إدارة أداء ما نسبته تعادل 59 ٪ في مؤشر الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال ٤ ساعات ، وذلك بالعمل المتواصل والمتابعة الدورية للمؤشر من يناير الى يوليو الحالي ، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الرضا التام للمستفيدين والمراجعين .

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين من الممارسين الصحيين في إدارة الطوارئ.