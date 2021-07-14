تنبيهات الأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة أتربة مثارة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق نجران «حبونا، شرورة، نجران» وعسير «بيشة، تثليث» وجازان «الطوال، بيش، جازان» تشهد أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

فيما تشهد مناطق عسير «أبها، المجاردة، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال المع» والباحة «العقيق، المخواة، الباحة، بلجرشي» وجازان «الدائر، العارضة، فيفا، هروب» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.