تورط 4 أشخاص في سطو على مجوهرات وأموال قبل ضبطهم بمكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن ملابسات إلقاء القبض على 4 أشخاص تورطوا في سطو بسلاح أبيض على مجوهرات وأموال قبل ضبطهم بمكة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

تمثلت (بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة)، في السطو على المنازل، وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال، وتم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.