رسميًّا.. إعلان الدليل الإرشادي لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الدليل الإرشادي لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية عبر الرابط

وحددت الوزارة، 6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والمقرر تطبيقه في تطبيقه24/ 2/ 1443هـ.

وأوضحت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المزايا تتضمن دعم الأجور بنسبة 30-40% لاستمرارية الموظفين وتدريب الباحثين عن عمل وبدل المواصلات من وإلى العمل.

وأضافت أن المزايا تتضمن أيضًا بدل الانتقال من مدينة /منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال الزيادة مشاركة الأمهات وبدل العمل عن بعد التشجيع أنماط العمل الجديدة.

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