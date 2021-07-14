الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة بالخرج

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (05:10) من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.
وأضاف العميد المالكي، أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.
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