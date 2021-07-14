سلالة لامبدا طفرة جديدة من كورونا أخطر من دلتا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، والذي يعتبر أشد شراسة ويطلق عليه اسم لامبدا حيث شكل ما نسبته 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين في قارة أميركا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة الماضية.

طفرة خطيرة:

وقالت كاريسا إتيان، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأن القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة تشير إلى خطورتها العالية، خاصة من حيث سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.

وأوضحت إتيان: ما زلنا لا نملك البيانات الكافية لتحديد مدى خطورة هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية، لكن المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل.

وتم اكتشاف هذه السلالة لأول مرة في البيرو بأمريكا الجنوبية في يناير 2020، وفي أبريل الماضي أصبح أكثر من 80% من حالات كورونا الجديدة في البيرو من هذه السلالة.

سلالة لامبدا:

وفي يونيو الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذه السلالة وأطلقت عليه اسم Lambda variant – لامبدا واعتبرته متحورًا مثيرًا للاهتمام، وانتشرت السلالة في 29 دولة، وبمستويات مرتفعة في دول أمريكا الجنوبية بشكل خاص، وفي الأشهر الأخيرة، تم اكتشاف سلالة لامبدا في 81٪ من حالات كوفيد-19 في بيرو، التي خضعت لاختبارات التسلسل الجيني، و31٪ من الحالات المماثلة في تشيلي.

ومن الدراسات القليلة التي أجريت على السلالة الجديدة وقدرتها على مقاومة لقاح كورونافاك الصيني، تبين أنها تملك قدرة على مقاومته تصل إلى 64% من الحالات، بحسب ما أعلن خبير العلوم الفيروسية التشيلي ريكاردو سوتو، وكانت دراسة أجراها خبراء من جامعة نيويورك قد أظهرت أن هذه السلالة تقاوم لقاحي فايزر وموديرنا بنسبة تصل إلى 22% في بعض الحالات.

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