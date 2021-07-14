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6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية

منها دعم الأجور بنسبة 30-40%

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الدليل الإرشادي لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية.

الدليل الإرشادي: 

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك 6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والمقرر تطبيقه في تطبيقه 24/ 2/ 1443هـ، حيث يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي من هنا.

مزايا القرار: 

ولفتت الموارد البشرية إلى أن المزايا تتضمن دعم الأجور بنسبة 30-40% لاستمرارية الموظفين وتدريب الباحثين عن عمل وبدل المواصلات من وإلى العمل، مشيرةً إلى أن المزايا تتضمن أيضًا بدل الانتقال من مدينة /منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال الزيادة مشاركة الأمهات وبدل العمل عن بعد التشجيع أنماط العمل الجديدة.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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