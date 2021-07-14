الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الدليل الإرشادي لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية.

الدليل الإرشادي:

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك 6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والمقرر تطبيقه في تطبيقه 24/ 2/ 1443هـ، حيث يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي من هنا.

مزايا القرار:

ولفتت الموارد البشرية إلى أن المزايا تتضمن دعم الأجور بنسبة 30-40% لاستمرارية الموظفين وتدريب الباحثين عن عمل وبدل المواصلات من وإلى العمل، مشيرةً إلى أن المزايا تتضمن أيضًا بدل الانتقال من مدينة /منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال الزيادة مشاركة الأمهات وبدل العمل عن بعد التشجيع أنماط العمل الجديدة.



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