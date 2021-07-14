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شكرا لقرائتكم 6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية
منها دعم الأجور بنسبة 30-40%
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الدليل الإرشادي لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية.
الدليل الإرشادي:
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك 6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والمقرر تطبيقه في تطبيقه 24/ 2/ 1443هـ، حيث يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي من هنا.
مزايا القرار:
ولفتت الموارد البشرية إلى أن المزايا تتضمن دعم الأجور بنسبة 30-40% لاستمرارية الموظفين وتدريب الباحثين عن عمل وبدل المواصلات من وإلى العمل، مشيرةً إلى أن المزايا تتضمن أيضًا بدل الانتقال من مدينة /منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال الزيادة مشاركة الأمهات وبدل العمل عن بعد التشجيع أنماط العمل الجديدة.
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