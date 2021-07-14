محمد بن مسعود - الدمام - وثيقة لـ"الدارة": بدأت بـ 3 ساعات بث تحوي 36 برنامجاً مختلفاً في مثل هذا اليوم الرابع عشر من يوليو 1968م، افتتح الأمير فهد بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (آنذاك) محطة تلفزيون القصيم، بحضور وزير الإعلام جميل الحجيلان. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز على حسابها الرسمي بتويتر، صورة للعدد 2230 من صحيفة "أم القرى" يعود تاريخه للرابع عشر من يوليو 1968م الموافق 18 ربيع الآخر 1388هـ، والمعنون بـ"افتتاح محطة تلفزيون القصيم" التي تعمل 3 ساعات يومياً وتقدم 36 برنامجاً مختلفاً.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 09:26 AM وثيقة لـ"الدارة": بدأت بـ 3 ساعات بث تحوي 36 برنامجاً مختلفاً في مثل هذا اليوم قبل 53 عاماً.. افتتاح محطة تلفزيون القصيم في مثل هذا اليوم قبل 53 عاماً.. افتتاح محطة تلفزيون القصيم في مثل هذا اليوم الرابع عشر من يوليو 1968م، افتتح الأمير فهد بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (آنذاك) محطة تلفزيون القصيم، بحضور وزير الإعلام جميل الحجيلان. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز على حسابها الرسمي بتويتر، صورة للعدد 2230 من صحيفة "أم القرى" يعود تاريخه للرابع عشر من يوليو 1968م الموافق 18 ربيع الآخر 1388هـ، والمعنون بـ"افتتاح محطة تلفزيون القصيم" التي تعمل 3 ساعات يومياً وتقدم 36 برنامجاً مختلفاً. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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