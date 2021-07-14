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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 08:52 AM
تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤثر على النماص"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 9 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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