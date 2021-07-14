محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤثر على النماص أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع. وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 08:52 AM تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤثر على النماص "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 9 مساءً "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 9 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع. وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً. الكلمات المفتاحية

، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 9 مساءً ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه