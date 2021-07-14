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أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأربعاء، أنه سيتم تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين إضافيين حتى مساء يوم الجمعة 30 يوليو الجاري، بعد أن سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 97 حالة إصابة مكتسبة محليًّا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضي.
وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان: إن تمديد الإغلاق جاء بناء على مشورة طبية؛ مُحَذّرة المواطنين بالاستعداد لإمكانية تمديد الإغلاق مرة أخرى.
أستراليا.. تمديد الإغلاق في مدينة سيدني لمدة أسبوعين إضافيين بسبب كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-14
أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأربعاء، أنه سيتم تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين إضافيين حتى مساء يوم الجمعة 30 يوليو الجاري، بعد أن سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 97 حالة إصابة مكتسبة محليًّا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضي.
وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان: إن تمديد الإغلاق جاء بناء على مشورة طبية؛ مُحَذّرة المواطنين بالاستعداد لإمكانية تمديد الإغلاق مرة أخرى.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:37 AM
حتى مساء يوم الجمعة 30 يوليو الجاري
أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأربعاء، أنه سيتم تمديد الإغلاق في سيدني الكبرى والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين إضافيين حتى مساء يوم الجمعة 30 يوليو الجاري، بعد أن سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 97 حالة إصابة مكتسبة محليًّا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضي.
وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان: إن تمديد الإغلاق جاء بناء على مشورة طبية؛ مُحَذّرة المواطنين بالاستعداد لإمكانية تمديد الإغلاق مرة أخرى.
، أستراليا.. تمديد الإغلاق في مدينة سيدني لمدة أسبوعين إضافيين بسبب كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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