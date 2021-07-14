تعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، بدعم صعو د أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ جرام الذهب عيار 24 في المملكة 217.86 ريال (58.10 دولار) ،و جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة) سجل نحو 190.63 ريال (50.83 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية،مسجلا 163.40 ريال (43.57 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية ، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة 127.09 ريال (33.89 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، 6780 ريالا (1808 دولارات).

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية فقد سجل 1525.03 ريال (406.68 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء عقب بيانات تظهر أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة في 13 عاما الشهر الماضي، لكن ارتفاع الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.

وكان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.27% عند 1810.70 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1811.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.9% على أساس شهري الشهر الماضي مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 0.5%.