تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم ريدان الغذائية على أساس 27.85 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ريدان الغذائية يوم أمس الثلاثاء، على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر27.85 ريال اليوم الأربعاء وإلغاء الأوامر القائمة.

إيداع الحقوق:

جاء ذلك بحسب بيان للسوق المالية (تداول)، على موقعها الرسمي اليوم، موضحةً أنه سيتم إيداع حقوق أولوية شركة ريدان الغذائية في محافظ المساهمين يوم الأحد بتاريخ 15/ 12/ 1442 هـ الموافق 25/ 07/ 2021 م.



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