السعودية | السعودية: انفجار عرضي بساحة قرب مدينة الخرج دون إصابات

شكرا لقرائتكم السعودية: انفجار عرضي بساحة قرب مدينة الخرج دون إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن وقوع انفجار عرضي عند الساعة (0510) من صباح الأربعاء، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن تلك المنطقة مخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

كما أكد المالكي، عدم وجود أي إصابات أو خسائر.

إلى ذلك، أوضح أنه يجري الآن متابعة الحادث العرضي من قبل جهات الاختصاص.