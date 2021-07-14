محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 283320 إصابة. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 219525 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16412 حالة بعد تسجيل 9 وفيات جديدة. 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 08:38 AM خلال الـ 24 ساعة الماضية مصر تسجّل أدنى إصابات كورونا.. 108 حالات جديدة و9 وفيات مصر تسجّل أدنى إصابات كورونا.. 108 حالات جديدة و9 وفيات سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 283320 إصابة. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 219525 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16412 حالة بعد تسجيل 9 وفيات جديدة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجّل أدنى إصابات كورونا.. 108 حالات جديدة و9 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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