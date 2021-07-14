- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1548 حالة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738683 حالة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 91287.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 08:36 AM
إجمالي الضحايا يصل إلى 91287خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 1548 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1548 حالة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738683 حالة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 91287.
، خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 1548 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 1548 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.