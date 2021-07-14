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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل، وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وتمّ استرداد بعضها، وجرى توقيفهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 08:42 AM
جرى توقيفهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامةمكة.. القبض على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم سطو وسرقة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل، وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300) ألف ريال، وتمّ استرداد بعضها، وجرى توقيفهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
، مكة.. القبض على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم سطو وسرقة ،
المصدر : الخليج 365
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