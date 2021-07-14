محمد بن مسعود - الدمام - قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل العقيق والمخواة أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها). 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 08:40 AM قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل العقيق والمخواة "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها). الكلمات المفتاحية ، "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء ،

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