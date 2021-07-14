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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة؛ تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الأجزاء الشمالية إلى شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 08:21 AM
رياح نشطة على الشرقية والرياض ونجران"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة؛ تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الأجزاء الشمالية إلى شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجيزان وعسير والباحة ومكة ،
المصدر : الخليج 365
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