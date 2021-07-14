شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء الصيدليات من طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتمدت إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للأدوية.

وذكر التعميم، أنه "إشارة إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، حيث تم تعديل نص المادة 14 فقرة 2 في اللائحة السابقة، وذلك بإلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية".

وابتداء من 1 أغسطس، ستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية اختيارية وليست إلزامية، بحسب الوطن.

وسيتم الاكتفاء بإضافة الترميز الرقمي ثنائي الأبعاد Data Matrix Code على عبوات المستحضرات، والمتضمن كافة معلومات التسجيل الخاصة بها، والمعتمدة من الهيئة بهدف تسهيل استخدام قراءتها عبر تطبيق "طمني".