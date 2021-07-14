سفارة السعودية بواشنطن تحذر من «منتحلي صفة» موظفيها.. وتوجه 3 نصائح

الرياض - محمد عبدالله - حذرت سفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين من التعامل مع أشخاص ينتحلون صفة موظفي السفارة، مشيرة إلى ضرورة عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها.

وقال الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل اي مبالغ مالية لهم».

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