شكرا لقرائتكم خبر عن «العديل»: المملكة ستظل السباقة في دعم ومساندة اليمن واليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا نائب وزير شؤون المغتربين، محمد محمد العديل، اليمنيين المغتربين في المملكة العربية السعودية، إلى الاستفادة من التسهيلات والامتيازات الممنوحة من الأخوة الأشقاء، خلال الفترة التصحيحية لنظام مكافحة التستر مشدداً على ضرورة الالتزام، بالأنظمة والقوانين النافذة وعدم مخالفتها لتجنب العقوبات بعد انتهاء فترة السماح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الورشة التوعوية الافتراضية التي نظمتها القنصلية العامة لبلادنا في المملكة العربية السعودية، حول إجراءات ومزايا وتسهيلات نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة، ولائحته التصحيحية بمشاركة قيادات رفيعة من الجهات ذات الاختصاص في المملكة.

ونوه إلى أن وزارة شؤون المغتربين والسفارة والقنصلية العامة، وكل الجهات ذات الصلة، في خدمة المغتربين اليمنيين في المملكة وحريصة على مصالحهم.

وأشار الدكتور العديل، إلى أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستظل السباقة الى دعم ومساندة اليمن واليمنيين في أصعب الظروف والمنعطفات والأزمات، مؤكداً على عمق العلاقة والروابط التي تجمع بين البلدين.

وفي الحلقة النقاشية، أوضح وكيل وزارة التجارة رئيس الفترة التصحيحية في المملكة عايض الغوينم، عن تخفيض الإيراد المالي السنوي لتصحيح أوضاع المستثمرين من 40 مليون الى 10 مليون ريال.

حضر الحلقة النقاشية كل من السفير علي العياشي القنصل العام بجدة، وسالم سلمان نائب وزير الصناعة، وحميد مجلي المستشار التجاري في السفارة اليمنية بالرياض، وصالح الشعيراء المستشار بالسفارة.