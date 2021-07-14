وزير الثقافة يرعى حفل تدشين إستراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - واس

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، تنظّم هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم الأربعاء, حفلاً لتدشين إستراتيجيتها لتطوير القطاع المسرحي بالمملكة، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور معالي نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ حامد محمد فايز، والرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي، إضافةً إلى عددٍ من الشخصيات الثقافية والإعلامية ونخبة من المهتمين بالقطاع المسرحي.

رؤية ورسالة:

وينتظر أن تكشف هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الحفل عن رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى إدارة قطاع المسرح، والفنون الأدائية بأشكالها السبعة، بالإضافة إلى دورها في تفعيل دور العرض، وتشجيع صناعة المحتوى المسرحي ونشر ثقافة العروض الأدائية، إلى جانب تمكين المواهب السعودية, كما ستكشف الهيئة خلال الحفل عن مبادراتها الإستراتيجية ومشاريعها الرائدة في دعم المسرح والفنون الأدائية في مختلف مناطق المملكة.

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