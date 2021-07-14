شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الشريف يقصف جبهة سياسي تونسي دعا للتظاهر ضد تركي آل الشيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

لقن الكاتب الصحفي عبدالله الشريف، السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، درسًا، بعدما دعا الأخير لتظاهرات في الرياض وجدة، ضد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وكان المرتزق الهاشمي قد غرد بقوله: "مظاهرة سلمية واحدة في جدة أو الرياض، ترفع البطاقة الحمراء في وجه تركي آل الشيخ، كالتي تخرج في لندن، أو باريس، أو الرباط، أو واشنطن".

ورد الشريف موجها حديثه للهاشمي: "لسنا همج، ولسنا غوغائيين حتى ننجرف وراء عبث التظاهر".

وتابع: "نحن شعب أنعم الله علينا بقيادة فتحت كل أبوابها لمن له حاجة أو شكوى، انظر إلى همجية غربك في باريس، ولند،ن ماذا فعلوا في مظاهراتهم الحمقى في كل مرة يدمرون ما تبنيه حكوماتهم ".

واختتم الشريف حديثه ساخرا من الهاشمي الذي ظهر اسمه في الحراك السياسي بتونس بعد 2011م: "الحمدلله أن معالي تركي آل الشيخ فاقع مرارتك".

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